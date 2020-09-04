لمجرد ومونتانا وعمور وريدوان في حفل “أون لاين”

يشارك الفنانون المغاربة سعد لمجرد، وفرانش مونتانا، وحاتم عمور، وريدوان، لأول مرة، في حفل “أون لاين”، سيقام كمبادرة داعمة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
َويشارك النجوم المغاربة إلى جانب فنانين عرب، وأجانب في أكبر حفل فني عالمي بعنوان “صوت بيروت” the sound of Beirut” سيقام “أونلاين” عن بعد في 8 شتنبر الحالي على منصة أنغامي.
ومن بين النجوم الحاضرين في الحفل، دافيد غيتا، وغسان صليبا، وراغب علامة، وبلقيس، ومايا دياب، والشاب خالد، ومحمد حماقي، ولطيفة، ومساري، وجوزيف عطية.
ويعتبر حفل “صوت لبنان” أولى حفلات النجوم المغاربة المذكورين زمن الجائحة.
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