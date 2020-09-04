ميسي يقرر البقاء في فريق برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني، ليواصل ارتداء قميص الفريق الكاتالوني في الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وأنهى ميسي بهذا الإعلان الرسمي خلال حوار مع موقع جول العالمي، كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.

وقال ميسي في تصريحاته إنه ناقش أمر الرحيل مع إدارة برشلونة منذ وقت طويل، وليس في أعقاب هزيمة بايرن التاريخية، التي يصفها بأنها كانت صادمة للغاية.

وأشار ميسي إلى أن عائلته رفضت مغادرة مدينة برشلونة، مؤكدا أنه لطالما أراد الاعتزال في النادي الكتالوني، الذي رفض أن يتجه معه إلى المحاكم وقد كان هذا الخيار الأكثر ورودًا والذي طرحته إدارة برشلونة في اجتماعها مع البرغوث الأرجنتيني.

وكان أسطورة بلوغرانا قد أبدى رغبته في إنهاء علاقته بالنادي، على خلفية أزمات عدة مع الإدارة ضاعفها الموسم الماضي الكارثي الذي أنهاه برشلونة دون أي تتويج.

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ومانعت إدارة برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أمر رحيل ميسي، وأصرت على استمرار اللاعب وقيادة مشروع المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.

وشهدت الفترة الأخيرة اجتماعات بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل، لحسم مستقبل اللاعب.

وكانت تكمن المشكلة في رغبة ميسي في الرحيل مجانًا، حسبما تنص بنود عقده (وفقًا لرواية والده وفريقه القانوني)، على عكس إدارة برشلونة التي تصر على تقاضيها قيمة الشرط الجزائي للاعب البالغة 700 مليون يورو للموافقة على رحيله هذا الصيف.

ويفكر النجم الأرجنتيني في البقاء ببرشلونة حتى نهاية عقده صيف عام 2021، رغبة منه في الرحيل من الباب الكبير وتجنب الدخول في معترك قضائي بينه وبين النادي الذي آواه منذ 20 عامًا.