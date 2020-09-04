شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2301 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود ل11 أردنيا قادمين من الخارج، وحالتين لشخصين أجنبيين، و 55 حالة محلية سُجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد، مشيرة إلى تسجيل 28 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1679 حالة شفاء.

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