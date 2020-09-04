شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود ل11 أردنيا قادمين من الخارج، وحالتين لشخصين أجنبيين، و 55 حالة محلية سُجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد، مشيرة إلى تسجيل 28 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1679 حالة شفاء.
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