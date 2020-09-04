وزارة الدفاع في مالي: مقتل 11 جنديا في هجوم المزيد

أكدت وزارة الدفاع في مالي، الجمعة، مقتل 11 عسكريا في الكمين الذي تعرضت له قوة أمنية بمنطقة غيري القريبة من الحدود الموريتانية، حيث تنتشر الجماعات المسلحة.

وكانت مصادر أمنية نقلا عن تقرير داخلي لوزارة الأمن المالية، قالت إن من بين القتلى ملازم بالجيش المالي.

ووفقاً للمصادر نفسها فإنه "تم العثور على ناجين واحتراق أربع سيارات وعربة إسعاف".

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والشهر الماضي، أعلن الجيش المالي مقتل 4 جنود وإصابة 12 آخرين في كمين نُسب إلى مسلحين متطرفين بين كونا ودوينتزا، بالقرب من موبتي، وسط البلاد.

وأطاح قادة عسكريون بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس/آب الماضي الذي احتجزوه و15 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبدالله كوليبالي.

وانتشر العنف منذ عام 2015 إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.