شكرا لقرائتكم اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجر منازل شقيقين بالبيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها المستمرة في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء وسط البلاد، فقد فجرت الجمعة، منازل شقيقين بمديرية القريشية شمالي غربي المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي فجرت منازل الأخوين عبدربه وصالح أحمد جار الله الزوبه، في قرية الزوَب بمديرية القريشية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكانت ميليشيا الحوثي اقتحمت أمس الخميس قرية الزوَب بحملة كبيرة تضم مئات المسلحين وعربات مدرعة، رغم إبرام اتفاق بوساطة عدد من وجهاء المنطقة، وقصفت عددا من المنازل والأحياء السكنية، مما أدى إلى تدمير وتضرر العديد منها ومقتل عدد من المواطنين داخل منازلهم، بينهم المواطن علي صالح القفيلي وجرح ابنته و6 آخرين من أهالي منطقة الزوَب.

هذا وتلجأ الميليشيات إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

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واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي الانقلابية بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

حملة دهم واعتقالات

بالتزامن مع ذلك، نفذت مليشيا الحوثي حملة دهم واعتقالات طالت أكثر من عشرة مواطنين نصفهم أطفال من أبناء مديرية القريشية.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات من مسلحي الميليشيا على متن أطقم دهمت خلال اليومين الماضيين قرية الشرياف وقرى بمحيطها في "قيفة"، مؤكدة اختطاف نحو 11 من أبنائها بينهم 5 أطفال ونقلهم جميعاً إلى جهة مجهولة.

وتحدثت المصادر عن ارتكاب الميليشيات خلال الأشهر الماضية انتهاكات وجرائم جسيمة بحق سكان الشرياف منها اقتحام المنازل واستهداف القرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.