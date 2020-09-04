شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى يكشف أساليب "الإخوان" فى إشاعة الفتن بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث بشؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تعتمد على العنف والتخريب، ومحاولة نشر الفوضى من خلال الأكاذيب والشائعات، وهى تعمل على مدار 7 سنوات على ضرب وتشويه أى إنجاز تقوم به الدولة المصرية والتحريض ضده بجعله وكأنه ضد المواطن المصرى .

وأشار الباحث بشئون الجماعات الإسلامية، أن إعلام الإخوان يعمل ضمن تستهدف الإنهاك والإفشال بإفساد الروح المعنوية للمصريين وإشعارهم دائما بأن مصر ليست بخير ولا تتغير بل يعملون على أن ما يحدث فى مصر هو للأسوأ فهى لا ترى ولا لن وتتعمد إغفال كل ما يحدث من إنجازات ومشروعات قومية تقوم بها الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة.

وشدد أن جماعة الإخوان تعمل على خطين وهما الاشتراك مع التنظيمات الإرهابية للتخريب والعنف بعمليات إرهابية، وعندما يضعف هذا الاتجاه تلجأ إلى ترويج الشائعات وبث الأكاذيب وتحريف الحقائق ونشر روح الانقسام المجتمعى .

ولفت الباحث الإسلامى، إلى أن قنوات الإخوان مستهدفاتها للتدمير والعنف أصبحت مكشوفة لجميع الدول العربية، خاصة أن هذه القنوات لا تستهدف فقط الدولة المصرية بل أيضا كل الدول العربية، فهى تخدم أجندة الدول المعادية للمنطقة والتى لا تريد الخير لمصر أو للخليج العربى .