أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اليوم الجمعة، عن إلغاء الدورة ال19، التي كانت مبرمجة بين 13 و 21 نونبر المقبل، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وأصدرت إدارة مهرجان مراكش، بلاغ تعلن فيه أنها لن تقيم دورة 2020 من المهرجان، وجاء فيه” أنه “بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتطوراتها المقلقة عبر العالم وحالة عدم اليقين الناجمة عنها ،قررت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الغاء الدورة ال 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي كانت مقررة أصلا في نونبر 2020 ” .
وأثرت الجائحة على صناعة السينما في العالم، وألغت مهرجانات عالمية كثيرة.
يذكر أن مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش ساهمت بمبلغ مالي في صندوق التدبير ومواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، حيث ضخت مليوني درهم فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يلغي الدورة 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.