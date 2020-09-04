بسبب تدابير محاصرة كورونا.. “نارسا” تلغي المواعيد في مركز تسجيل السيارات في إحدى عمالات الدارالبيضاء

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، اليوم الجمعة، أن المواعيد المحجوزة سلفا في مركز تسجيل السيارات في الدارالبيضاء الشرقية في عمالة مقاطعات مولاي رشيد قد ألغيت.

وأوضحت الوكالة ذاتها أنه نظرا إلى التوقف الاضطراري عن العمل، الذي شهده المركز المذكور، ابتداء من نهاية غشت الماضي، حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين، والعاملين فيه، وبغية تدبير المرحلة المقبلة في أحسن الظروف، تعلن أنه تم إلغاء كل المواعيد المحجوزة سلفا.

وفي مقابل ذلك، أهابت الوكالة نفسها بمرتفقي المركز إلى ضرورة حجز مواعيد جديدة عن بعد، عبر بوابتها الإلكترونية NARSA KHADAMAT، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر 2020.

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وقالت الوكالة إن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تعزيز التدابير الاحترازية، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، المتخذة من طرف السلطات المحلية على مستوى تراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد مع ضمان استمرارية العمل بهذا المرفق العمومي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لعموم المرتفقين.

وناشدت الوكالة كافة المرتفقين ضرورة احترام المواعيد المحجوزة، والإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد الجسدي، واستعمال الكمامة، وتفادي الازدحام أثناء عملية الدخول والخروج من مركز تسجيل السيارات.