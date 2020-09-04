الأمن يحجز 4260 قرصا من مخدر “ريفوتريل” في مدخل الدارالبيضاء

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، شخصين، يبلغان من العمر 22 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة، وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهما جرى توقيفهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، على مستوى نقطة المراقبة المرورية في الطريق السيار في مدخل مدينة الدارالبيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة، التي كانا على متنها، عن حجز 4260 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”.

وحسب البلاغ نفسه، فإن المشتبه فيهما احتفظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.