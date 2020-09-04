عمال النظافة بالبيضاء يهددون بالإضراب من جديد..لا أجور ولا منح!

عبر عدد من عمال النظافة في جماعة الدارالبيضاء الكبرى عن غضبهم من تأخر صرف أجرة شهر غشت الماضي، خصوصا والدخول المدرسي على الأبواب.

وفي هذا الإطار، قال عبد الحميد كورد، الكاتب العام المحلي لفرع النظافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم24″، إن عمال النظافة في شركتي “افيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما التدبير في قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء، لم يتوصلوا بأجرة شهر غشت الماضي.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه إذا لم يتم صرف أجرة شهر غشت المنصرم خلال هذه الأيام فسيخوض عمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية معارك نضالية.

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ومن جهته، قال عبد الهادي زاهيدي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال، وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن “التماطل في صرف أجرة شهر غشت، ومنحتي عاشوراء والدخول المدرسي يكرس معاناة عمال النظافة في الدارالبيضاء”.

وأضاف المتحدث نفسه أن التأخر، والتماطل في صرف أجرة شهر غشت والمنحتين المذكورتين يكرس معاناة عمال النظافة في الدارالبيضاء، سواء المادية، أوالنفسية، وكذلك الاجتماعية.

وطالب عمال النظافة في شركتي “افيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما تدبير قطاع النظافة في مدينة الدارالبيضاء، بمنحة مادية خاصة بالعدوى، والأخطار، تماشيا مع طبيعة العمل، وظروف الاشتغال. ومنحهم منحة مالية، اعترافا لهم بما قدموه من خدمات جليلة، كالعمل في الصفوف الأمامية خلال حائجة فيروس كورونا.