"مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز عشر مرات الحد المسموح به"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حاليا عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق عام 2015 النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويشير الاتفاق إلى حدٍّ يبلغ 300 كغم، من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كغم من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كغم.

يتبع...