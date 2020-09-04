"الثقافة العربية" تعلن افتتاح الموسم الثّالث من "سينما الانشراح"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جمعيّة الثقافة العربيّة في حيفا عن إطلاق الموسم الثالث من "سينما الانشراح" بسلسلة عروض لخمسة أفلام ابتداءً من يوم الخميس القادم، 10 أيلول/ سبتمبر، وتُعرَض في ساحة المركز الثّقافي العربيّ في حيفا.

ويخصّص الموسم الثالث لخمسة أفلام مصرية من فترة الخمسينيات والستينيات تدور حول قضايا المرأة والجندريّة في المجتمع المصري والعربي عامة، فيتناول صراع المرأة في مكان العمل ونظرة المجتمع لمكانتها ودورها، وتحدّي الأدوار التقليدية وقضايا ما يسمى بـ"شرف العائلة" في ظل واقع اجتماعي محافظ وتوتّرات سياسيّة متجدّدة.

من الموسم الماضي

وتتوزّع العروض على مدى ثلاثة أسابيع كالتّالي: العرض الأوّل لفيلم "الآنسة حنفي" للمخرج فطين عبد الوهاب (1954) يوم الخميس 10 أيلول/ سبتمبر، والعرض الثّاني لفيلم "شيء من الخوف" للمخرج حسين كمال (1969) يوم السّبت 12 أيلول/ سبتمبر، والعرض الثّالث لفيلم "للرّجال فقط" للمخرج محمود ذو الفقار (1964) يوم الخميس 17 أيلول/ سبتمبر، والعرض الرّابع لفيلم "الحرام" للمخرج هنري بركات (1965) يوم الخميس 24 أيلول/ سبتمبر، والعرض الخامس والأخير لفيلم "مراتي مدير عام" للمخرج فطين عبد الوهّاب (1966) يوم السّبت 26 أيلول/ سبتمبر.

وتعرض جميع الأفلام في الهواء الطّلق في ساحة المركز الثقافي العربي في حيفا الساعة الثامنة مساءً في كلّ يوم من أيّام العرض.

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ويأتي الموسم الثّالث لـ"سينما الانشراح" بعد أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق الموسم الثاني في حزيران/ يونيو 2020، والذي قدمت فيه ثلاثة أفلام لقضايا اجتماعيّة متنوعة من مصر والمكسيك، وتم عرضها في ساحة المركز الثقافي العربي في حيفا.

"سينما الانشراح"

سُمّيت على اسم "بستان الانشراح"، من أبرز متنزهات حيفا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الفائت، وكان يتولى إدارته طنوس سلامة وإخوته، ويحتوي على ما يلهي المرء عن متاعب الحياة. كان البستان يشقه في الطول، شارع البنوك، ويمتد من شارع اللّنبي في أعلاه إلى شارع يافا في أسفله، وعرضه بحجم طوله. وقدّم هذا المتنزه خدمات جليلة إلى سكان حيفا كونه الملهى والمتنفس الوحيد لهم. وفيه أُسمع غناء أم كلثوم ومنيرة المهدية، وقُدمت مسرحيات يوسف وهبي، وفرقة عكاشة الهزليّة، وغيرهما من الفرق التمثيليّة والفكاهية العربية.

وتطمح سينما الانشراح إلى أن تستعيد نقطة زمنيّة مفقودة في تاريخ الثقافة العربيّة الحديثة لتنطلق منها إلى نقاط زمنيّة أخرى.