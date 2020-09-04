اندلاع حريق في مصنع يحوي موادّ خطيرة جنوبيّ البلاد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع اليوم الجمعة، حريق كبير في مصنع يحوي مواد خطرة في بلدة "سغولاه" جنوبي البلاد، دون التبليغ عن إصابات.
وقال الناطق باسم طواقم الإطفاء إن " 17 طاقم إطفاء وإنقاذ يحاولون السيطرة على الحريق ومنع انتشاره".
وأوضح أن "الحريق شب في بعض غرف المصنع والتي تحتوي على مواد خطيرة، ولم يبلغ عن إصابات".
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