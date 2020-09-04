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وفاة وافد مسن متأثرا بكورونا في البحرين

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أعلنت وزارة الصحة بالبحرين ، عن وفاة حالة قائمة لفيروس لوافد يبلغ من العمر 50 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه.

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