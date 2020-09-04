الادعاء الروماني: القاضي الإيراني الهارب مات منتحرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ممثلو الادعاء في رومانيا، الجمعة، إن قاضيا إيرانيا هاربا عُثر على جثته في أحد فنادق بوخارست في يونيو/حزيران انتحر بالقفز من الطابق الخامس بالفندق.

وفر غلام رضا منصوري (52 عاما) من تهم فساد في إيران العام الماضي، وهو أحد عدة قضاة متهمين في محاكمة كبرى.

وعُثر عليه ميتا في 19 يونيو/حزيران الماضي في بهو فندق في عاصمة رومانيا.

وكان رضا منصوري يخضع لإشراف قضائي روماني قبل جلسات محكمة كانت مقررة في يوليو/تموز الماضي للبت في طلب طهران تسليمه.

واتهمته أيضا جماعات أوروبية مؤيدة للديمقراطية بانتهاك حقوق الإنسان.

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وقالت وحدة الادعاء في بوخارست، التي أنهت عملها في القضية هذا الأسبوع، في بيان إن منصوري كان النزيل الوحيد في الفندق.

وأضافت: "سقط من الطابق الخامس.. من ارتفاع 20 مترا واصطدم بالطابق الأرضي ليلقى حتفه على الفور".

وبحسب ممثلي الادعاء بإنه تم إخلاء غرفة القاضي الإيراني في الطابق السادس وأكمل إجراءات مغادرة الفندق "وبعد ذلك صعد بالمصعد من الطابق الأرضي إلى الطابق الخامس، حيث قفز".

وقبل أسبوع من وفاته، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة تراقب الحريات الإعلامية ومقرها باريس، بشكوى ضد منصوري في ألمانيا، حيث يُعتقد أنه كان يقيم قبل سفره إلى رومانيا، متهمة إياه بالمسؤولية عن اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 20 صحفيا في عام 2013.