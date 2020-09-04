إدارة ترامب تتوصل لاتفاق يحميها من "الإغلاق الحكومي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق مع مشرعين بالكونجرس لضمان تمويل الحكومة بعد نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، ما يعني استبعاد احتمالية الإغلاق.

وبحسب تصريح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لشبكة سي.إن.بي.سي، الجمعة، فإن "وزير الخزانة وفريق ترامب للتفاوض توصل هذا الأسبوع إلى الاتفاق ليكون هناك حل مستمر من أجل مواصلة تمويل الحكومة عندما تنتهي السنة المالية بنهاية الشهر الجاري".

وبهذا الاتفاق، أكد بنس أنه يمكن التركيز فقط الآن على حزمة إنقاذ أخرى مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وخلف وباء كورونا خسائر أمريكية كبيرة، إذ اقتربت الولايات المتحدة من تجاوز عتبة الـ180 ألف وفاة بالفيروس، في وقت يسود شعور بعدم الرضا لدى شريحة من الأمريكيين (وفق استطلاعات رأي) إزاء الطريقة التي تعالج فيها إدارة ترامب للأزمة الصحية.

وأمام المشهد القاتم للأزمة الصحية التي تسبب بها كورونا، قال بنس إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يرى بأنه ليس هناك أي معجزة في الأفق ترتبط بلقاح آمن لمواجهة الفيروس، لكن ما لا يفهمه هو أن أمريكا بلد معجزات".

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نائب ترامب تحدث صراحة بقوله "كما أننا على وشك الحصول على لقاح آمن وفعال للعالم قبل نهاية 2020".

وفيما يتعلق بالإغلاق فإنه منذ عام 2018 واجهت إدارة ترامب إغلاقا حكوميا نتج عنه تعطيل عمل مؤسسات فيدرالية 3 مرات هو الأول من نوعه منذ 40 عاما.

وفي العادة يشمل الإغلاق بالولايات المتحدة توقف كل الخدمات الحكومية المصنفة على أنها "غير ضرورية" حسب قانون الحماية من العجز المالي، وقد نتج عن خلافات بين الرئيس الجمهوري ترامب والكونجرس الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية.

ويعتمد ترامب على نائبه بنس كـ"صخرة صلبة" -كما وصفه- في تحطيم فرص فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.