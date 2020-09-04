شكرا لقرائتكم خبر مفرح عن لقاح روسيا رغم التحذير.. أنتج أجساماً مضادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون غربيون لتسرع روسيا في إعطاء ترخيص للقاح ضد فيروس كورونا قبل أن ينهي مراحله الأخيرة، أفادت نتائج نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية اليوم الجمعة بنتائج مبشرة.

وفيما أشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، أوضحت المجلة الطبية المرموقة أن لقاح "سبوتنيك-5" الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

إلى ذلك، أكدت الدورية أن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا، كشفت أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة بدون آثار جانبية خطيرة.

كما أشارت إلى أن "التجربتين اللتين استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".

لقاح سبوتنيك-5 الروسي (فرانس برس)

مزيد من التجارب

لكن المجلة الطبية أكدت أن "هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-19".

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تيمناً باسم أول قمر صناعي

يذكر أن روسيا كانت أصدرت ترخيصا باستخدام اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس وهي أول دولة تقدم على ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.

وأُطلق على اللقاح اسم سبوتنيك-5 تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي السابق.

في حين حذر بعض الخبراء الغربيين من استخدامه قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليا.

لقاح سبوتنيك-5 الروسي (فرانس برس)

رد على المنتقدين

لكن بعد نشر تلك النتائج لأول مرة في دورية عالمية تخضع لتدقيق من الأقران، ومع بدء تجربة المراحل المتأخرة على 40 ألف شخص الأسبوع الماضي، قال مسؤول روسي كبير، إن موسكو ردت بتلك الطريقة على منتقديها في الخارج.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر وهو صندوق الثروة السيادي الروسي الذي دعم اللقاح "بهذا نرد على جميع أسئلة الغرب التي طُرحت بعناية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف صريح وواضح وهو تشويه اللقاح الروسي".