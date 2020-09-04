إثيوبيا ترد على عقوبات ترامب بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.. وتصريحات غامضة من آبي أحمد

كتب: ضياء السقا

طلبت إثيوبيا توضيحًا كاملًا، من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قرارها المتعلق بتجميد مساعدات بـ100 مليون دولار، بسبب عدم حدوث تقدم في مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

ونقلت إذاعة "فويس أوف أميركا" الأمريكية عن وزير المالية الإثيوبي أيوب تيكالين أن حكومة بلاده طلبت من الحكومة الأمريكية توضيح موقفها بشأن تجميد المساعدات، معربًا عن اعتقاده بأن الموقف "سيُحل سريعًا".

وقال تيكالين: "لا نعتقد أن الولايات المتحدة قد درست هذا الأمر بعناية لأن الشراكة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا متينة وقوية للغاية ولا تزال كذلك".

وأضاف وزير المالية الإثيوبي: "نحن نعتبر هذا سوء فهم. لا نعتقد أن هذا سيستمر. نأمل بشدة أن يعيدوا النظر لأن إثيوبيا تفعل ما هو صحيح تمامًا بكل معاني الكلمة من الناحية القانونية والأخلاقية أيضًا".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا، بسبب تعنتها مع مصر بخصوص مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة العظيم وتشغيله. وما زال الخلاف قائماً على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو.

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وأبلغ مصدر في الكونجرس "رويترز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن "الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات" بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.

وجاء في الرسالة: "زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر، ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية (العام المالي)".

وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر.

ومطلع العام الجاري، دخلت واشنطن على خط الأزمة واستضافت مباحثات بشأن السد في محاولة لحل للتوصل إلى حل، فيما انسحبت إثيوبيا قبل التوقيع على اتفاق، مُتهمة واشنطن بالانحياز إلى مصر.

وفي أول رد فعل له، كتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تغريدة غامضة بالأمهرية تتعلّق بتنمية المسؤولية الاجتماعية، عقب عقوبات واشنطن.

وغرّد آبي أحمد بالأمهرية، الخميس، على حسابه الموثّق عبر تويتر: "ازدهار أي بلد مرتبط بتنمية المسؤولية الاجتماعية.. الرخاء أولوية لمواطنينا ليشعروا بالمسؤولية الاجتماعية. عندما يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع بما يتجاوز الكلمات، يمكننا تحقيق النتائج المرجوة بسرعة".