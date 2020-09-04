شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يفضح تغطية "الجزيرة" المضللة للأحداث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن قناة الجزيرة ومثيلتها من قنوات الإخوان ، يعملون على تقديم إعلام مفبرك قائم على فكرة التغطية المضللة ومحاولة الحشد بصورة كبيرة وهو ما أكدته القنوات الأخرى التابعة للإخوان.

وقال فهمى: "نحن أمام إعلام غير مهنى وغير جاد يعتمد على التضليل.. إعلام يتعمد دائما ومع أى حدث للتصعيد غير المبرر، وعدم الإستناد إلى مصادر حية، والإعتماد على بعض الصور القديمة، ومحاولة تحريض المصريين ضد القيادة السياسية بشكل أو بأخر إضافة إلى الشماتة مع أى حدث إرهابى قد يطول مصر" .

وأبدى أستاذ العلوم السياسية ثقته فى قوة الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر أكبر من أي محاولات للاختراق من جديد من قبل مؤسسات استخباراتية تابعة لقطر وغيرها من الدول الكارهة لمصر تعمل من أجل ضرب الفتن بالدولة ، مشددا إن الشعب المصرى أصبح واع بشكل كبير، ولم يعد أحد قادر على التأثير على المواطنين ولا الشارع المصرى، ولديه وعى بالمخاطر والتحديات التي تواجه البلاد، وهو ما سيفشل مخططات الإخوان الإرهابية، كما أفشل دعوات الفوضى على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أنه يوجد أهداف لجهات معادية خارجية لمصر في الوقت الراهن بالإضافة إلى تحركات موجهه لشخصيات جرى إعدادها وشخصيات أخرى دخلت علي الخط لإيجاد دور لها استثمارا للمشهد ، حيث تختار الجماعة الإرهابية بدقة المشهد الذى يمكن أن تدخل فيه وتحرف من خلال وتقلب الحقائق ، كما تعلب على استهداف فئات بعينها وبدقة\.