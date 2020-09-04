صور.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات في "مجمع موط الإسلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامي بمدينة موط بمركز الداخلة وذلك خلال جولته بالمركز اليوم الجمعة، يرافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور نبيل حنفي رئيس المركز.
وشدد الزملوط، على سرعة الانتهاء من الأعمال المخططة في التوقيتات المحددة وسحب الأعمال المتأخر تنفيذها لعدم الجدية في إنهائها.
كان محافظ الوادي الجديد، أدى صلاة الجمعة بالمسجد الشرقي بمدينة بلاط مع توافد المواطنين وسط تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية.
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