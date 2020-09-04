فتح باب التقديم غدا.. شروط الالتحاق بكلية الدراسات العليا بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2020/2021م فى قطاعات اللغة العربية – قطاع الشريعة والقانون – قطاع أصول الدين.

وقال الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا، إن التقدم لمرحلة الدراسات العليا، يبدأ من غد السبت، وحتى الخميس الـ 15 من سبتمبر الجاري.

ويجب على الراغبين في التقدم لمرحلة الدراسات العليا، اتباع الشروط الآتية:

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1- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل وتقدير جيد فى مواد التخصص وتحسب نسبة مواد التخصص على النحو الآتى:

إذا كانت مواد التخصص على أربع سنوات تجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى مواد التخصص وتقسم على (4) أما إذا كانت المواد فى ثلاث سنوات فتجمع درجاتها وتقسم على (3) وإذا كانت فى سنتين فتجمع درجاتها وتقسم على (2).

2- يقوم المتقدم بتجهيز المستندات الآتية (صورة من شهادة التخرج- تقديرات ودرجات الأربع سنوات-الموقف من التجنيد- خطاب موافقة جهة العمل على التسجيل).

وأوضح عميد كلية الدراسات العليا، أن مواد التخصص فى القطاعات الثلاثة جاءت على النحو الآتى: