حرب شوارع بالسلاح والحجارة.. "كيد النسا" ينتهي بجريمة قتل في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
"خلافات جيرة وكيد نسا".. تلخص تلك العبارة مشاجرة انتهى بجريمة قتل على مرأى ومسمع أهالي كفر المنفي بحي الهرم، غرب محافظة الجيزة.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم باستقبال شاب مصابا بطلق ناري ووفاته متأثرا بإصابته.
وجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بانتقال قوات الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم.
تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى أن مشادة كلامية نسائية بين أسرتين تقيمان في منزلين مجاورين، تطورت إلى مشاجرة استعانت خلالها فتاة بشقيقها "محمود" في العشرينات من العمر.
حضر الشاب رفقة عدد من أصدقائه مدججين بأسلحة نارية وبيضاء، وأطلق العشريني أعيرة بشكل عشوائي من بندقية "شوت جن".
استنجدت ربة منزل من الطرف الثاني بزوجها "محمد إسماعيل" في الثلاثينات من العمر، ويعمل "شيف" الذي حضر سريعا لمعرفة ماهية الأمر.
حاول الزوج الزود عن أسرة زوجته، وحدث تراشق بالحجارة بين الطرفين حتى تلقى طلقة بالصدر من مسافة قريبة على يد "محمود" سقط على إثرها غارقا في دمائه على مرأى ومسمع الجميع.
أسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى الهرم أملا في إنقاذه، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية. وتمكن الرائد هاني عجلان والنقيب محمد سعودي معاوني مباحث الهرم من ضبط طرفي المشاجرة.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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