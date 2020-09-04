أول رد فعل للبرلمان.. طلب إحاطة حول اختفاء الكؤوس من مقر اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل حول ما يتردد سرقة الكؤوس من مبنى اتحاد الكرة .
وتساءل " حساسين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا : أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء".
وقال الدكتور سعيد حساسين إنه إذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم، قد تمت سرقتها وتبديدها فانه يجب محاكمة جميع المسئولين عن ضياعها، مطالبا الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام بشأن هذا الملف.
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