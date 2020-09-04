البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي

أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية، اليوم الخميس 3 سبتمبر، سماحها بعبور الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات مجالها الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، بأنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن الطلب يتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت في وقت سابق إن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وافقت على طلب من هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات بخصوص الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.

وبعدها مباشرة ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يشرح في تسجيل فيديو الآثار الإيجابية بعد إعلان السعودية موافقتها على طلب الإمارات بالسماح للرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات مع كافة الدول بعبور أجواء المملكة.

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وأشار نتنياهو في مقطع الفيديو إلى أن الطائرات الإسرائيلية سيُسمح لها بالتحليق مباشرة إلى دولة الإمارات، حيث تتبع مسار الرحلات المستقبلية على خريطة للإشارة إلى ذلك.

وعلق نتنياهو على حسابه الرسمي بتويتر، قائلا، "والآن، تم تحقيق إنجاز عملاق آخر وهو إمكانية طائرات إسرائيلية وطائرات تابعة لجميع الدول الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى هنا".

وتابع "هذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات الجوية وإلى تقصير مدة الرحلات. كما سيطور هذا السياحة بشكل هائل ويعزز اقتصادنا".

وأضاف "أود أن أشكر جاريد كوشنير والشيخ محمد بن زايد على هذه المساهمة المهمة".