الإمارات: خيار السلام مع إسرائيل لن يكون على حساب دعمنا للقضية الفلسطينية

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده ترى أن خيار السلام مع إسرائيل استراتيجي وضروري للمنطقة، وأن هذا الخيار لن يكون على حساب دعمها للقضية الفلسطينية.

وقال بن زايد في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال لقاء نظمه في أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية في دولة الإمارات: "اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام

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والمستقبل، أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم، كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة و راسخة ولن تتغير".

وأكد الوزير عبد الله بن زايد أن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وقال: "سنستمر في دعم

القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات، وهو موقف نابع من قناعة متجذرة لا تغيره أية اعتبارات".

وأضاف قائلا "أود أن أطمئن الجميع بأن دولة الإمارات ترى أن خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة، وأن هذا الخيار لن يكون على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعرب عن تطلعه في المرحلة المقبلة إلى "استمرار العطاء الايجابي للجالية الفلسطينية وأبنائها"، مؤكدا أن "دولة الإمارات ستكون كما كانت دائما الحاضنة الأمينة للفلسطينيين وأسرهم".