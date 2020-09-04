أعلنت وزارة النقل في سوريا وصول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي تقل 257 سوريا قادمين من الكويت.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي ضمن "الجهود الحكومية لعودة الرعاياالسوريين من الخارج جراء جائحة كورونا".
وكانت الوزارة حددت قبل يومين موعد رحلة لإجلاء سوريين من الخرطوم ستصل يوم الإثنين المقبلة، ونوهتبأنه يسمح بالسفر من دمشق إلى الخرطوم عبر تلك الرحلة.
وكانت آخر رحلة لعودة السوريين "العالقين في الخارج جراء جائحة كورونا" وصلت إلى مطار دمشق يوم الثلاثاء الماضي مقبلة من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وعلى متنها 263 سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول رحلة تقل سوريين قادمين من الكويت إلى مطار دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.