نتنياهو ينفي ما ورد في “نيويورك تايمز” حول بيع أميركا مقاتلات للإمارات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:11 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 4:44 مساءً

بعدما ذكرت “نيويورك تايمز” الأميركية، صباح اليوم الجمعة، بأن نتنياهو وافق سرا على حصول الإمارات على مقاتلات اف35 الاميركية لرغبته الكبيرة في تحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات مع أبوظبي.

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أفادت قناة “I24 NEWS” ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نفى التقرير الوارد في صحيفة “نيويورك تايمز” في عددها الصادر اليوم، الذي اشار الى انه وافق سرا على تزويد الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك في العلن.

واضافت، هذه ليست المرة الأولى التي يفيد تقرير بذلك. ورد ديوان نتنياهو على التقرير قائلا، “تكرار الادعاء الكاذب ضد رئيس الحكومة نتنياهو لا يجعله صحيحا، رئيس الحكومة نتنياهو لم يمنح في أي لحظة من المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي أدت إلى انفراج تاريخي مع الإمارات العربية المتحدة في 13 آب، موافقة إسرائيل على بيع أسلحة متطورة للإمارات”.

وبعد ان اعتبرت ان “تصرّيحات المسؤولين في الإمارات، عن ان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيُتيح لها امتلاك إف-35، وهو ما دفع أوساطا إسرائيلية لانتقاد نتنياهو، لعدم المحافظة على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة”. اشارت الى ان جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد وصهره، قال إن بإمكان بلاده، منح إف-35 للإمارات، والحفاظ على التفوّق الإسرائيلي في الشرق الأوسط، في ذات الوقت.