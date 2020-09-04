آخر الأرقام حول وباء كورونا في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:11 مساءً - منذ أن ظهر في الصين في كانون الأول، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 869,718 شخصا على الأقل بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 26,366,810 إصابة مثبتة، بينما تعافى 17,298,800 شخص على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وتم الخميس تسجيل 5871 وفاة و278,631 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات (1096) تليها الولايات المتحدة (1029) والبرازيل (834).

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، إذ سجّلت 186,806 وفاة من بين 6,151,101 إصابة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وأعلن تعافي 2,266,957 شخصا على الأقل.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 124,614 وفاة من بين 4,041,638 إصابة، ومن ثم الهند التي سجلت 68,472 وفاة من بين 3,936,747 إصابة، والمكسيك التي أعلنت 66,329 وفاة من بين 616,894 إصابة، تليها المملكة المتحدة بـ41,527 وفاة من بين 340,411 إصابة.

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لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه، حيث توفي 89 شخصا من كل 100 ألف، تليها بلجيكا (85) وإسبانيا (63) والمملكة المتحدة (61) وتشيلي (60).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4,634 وفاة من بين 85,102 إصابة (25 إصابة جديدة بين الخميس والجمعة) بينما تعافى 80,263 شخصا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الجمعة 285,469 وفاة من بين 7,612,884 إصابة. وأعلنت أوروبا 217,285 وفاة من بين 4,099,668 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 195,982 وفاة من بين 6,281,343 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 102,164 من بين 5,522,626 إصابة، وفي الشرق الأوسط 37,404 وفاة من بين 1,543,088 إصابة، وفي إفريقيا 30,631 وفاة من بين 1,277,479 إصابة، وفي أوقيانيا 783 وفاة من بين 29,724 إصابة.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.