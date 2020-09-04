كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:11 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 4:14 مساءً

بالاو تدعو واشنطن إلى إقامة قاعدة عسكريّة على أراضيها

في مواجهة محاولات الصين “زعزعة الاستقرار” في المنطقة، دعا أرخبيل بالاو الصغير الواقع في المحيط الهادئ، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة على أراضيه في منطقة تحاول واشنطن تثبيت وجودها فيها، بحسب وكالة (أ ف ب).

واتهم وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، خلال زيارة لبالاو الأسبوع الماضي، بيجينغ بممارسة “نشاطات لزعزعة الاستقرار” في المحيط الهادئ.

وأكد رئيس بالاو تومي ريمينجيسو أنه قال لاسبر أن الأرخبيل الذي يقع على بعد 1500 كيلومتر عن الفيليبين، يرحب بالجيش الأميركي.

وقال رئيس الدولة، في رسالة وجهها إلى اسبر ونشر مكتبه نصها، إن “طلب بالاو من الجيش الأميركي بسيط، وهو بناء منشآت للاستخدام المشترك والقدوم لاستخدامها بشكل منتظم”.

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وتؤكد الرسالة الالكترونية أن الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 22 ألف نسمة منفتح على إقامة قواعد برية ومنشآت مرفئية وأراض للطيران.

وعرض رئيس الأرخبيل أيضا أن تفرض سفنا لخفر السواحل الأميركي وجودا في مياه الجزر للمساعدة على مراقبة مجاله البحري الواسع الذي يعادل في مساحته اسبانيا.

وبالاو بلد مستقل. لكنه لا يملك جيشا والولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع عنه بموجب “اتفاق للشراكة الحرة”. ويسمح الاتفاق للجيش الأميركي بدخول الجزر لكن ليست لديه حاليا قوات متمركزة بشكل دائم هناك.

وقال ريمينجيسو: “علينا استخدام آليات الاتفاق لإقامة وجود عسكري أميركي منتظم في بالاو”، مؤكدا أن “الجيش الأميركي في إقامة مواقع دفاعية في جمهورية بالاو لم يستخدم كامل حقه طوال مدة الاتفاق”.