عمال النظافة يعقمون أحياء وشوارع تطوان بعد ارتفاع الاصابات بـ”كورونا”

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يواصل عمال النظافة في تطوان، اليوم الجمعة، عملية تعقيم أحياء، وشوارع المدينة، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب الصفحة الرسمية للجماعة، فإنها قامت في البداية بتعقيم، وتطهير شارع عمر بن عبد العزيز، قبل أن تنتقل إلى شوارع، وأحياء أخرى.
وكانت مدينة تطوان قد سجلت، أمس الخميس، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وشهدت الحمامة البيضاء انخفضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل عيد الأضحى، لتعود إلى الارتفاع من جديد، ما جعل السلطات تشدد إجراءات تدابير الوقاية من الجائحة، إذ قامت بتنفيذ القانون في حق عدد من المخالفين.
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