فيروس كورونا يوقف تصوير فيلم “باتمان” بعد إصابة بطله

أصيب بطل فيلم “باتمان”، الممثل البريطاني “روبرت باتنسون” بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ما أدى إلى وقف التصوير مؤقتا.

وأفادت وسائل إعلام عالمية، أمس الخميس، أن إصابة “روبرت باتنسون”، وعضو في فريق الانتاج بفيروس كورونا، أدى إلى وقف تصوير فيلم “باتمان” في لندن، وخضوعهما للحجر الصحي.

ويؤدي “روبرت باتنسون” دور البطولة في الفيلم الجديد، باتمان، الذي يخرجه مات ريفز، والذي استأنف تصويره، قبل أيام قليلة تقريبا بعد توقف دام 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المبرمج طرح فيلم “باتمان” في دور العرض، في يونيو 2021، غير أنه تم تأجيل ذلك إلى أكتوبر، بسبب التأخير الذي سببه فيروس كورونا.