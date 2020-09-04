الستاتي يغادر المستشفى

غادر الفنان عبد العزيز الستاتي، أمس الخميس، المستشفى، بعد خضوعه، يوم الثلاثاء الماضي، لعملية جراحية مستعجلة.

ونشر الستاتي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس، صورة له من منزله بعد مغادرة المستشفى، وعلى يده اليمنى ضمادة طبية.

وتعليقا على الصورة، قال الستاتي: “لله الحمد والشكر لله صحتنا في تحسن مستمر بفضل الله ودعوات الجمهور الحبيب، والأصدقاء شكرا لكل من سأل علينا كل واحد باسمه شكرا لأصدقائي الفنانين شكرا للجميع”.

وتجنب الفنان عبد العزسز الستاتي ذكر تفاصيل العملية، والأزمة الصحية، التي دفعته إلى إجرائها.

وكان الستاتي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، خضوعه لعملية جراحية، بصورة من المستشفى، ثم أطل، لأول أمس الأربعاء، على جمهوره بفيديو من داخله، طمئنهم فيه عن وضعه الصحي.