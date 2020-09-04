توظيف مالي لأربعة ملايير درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قيمته 4 ملايير درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تتعلق بعملية توظيف 2,5 مليار درهم لمدة سبعة أيام بسعر فائدة متوسط نسبته 1,36 في المائة.

وأضاف البلاغ ذاته أن العملية الثانية تهم عملية توظيف مبلغ 900 مليون درهم لمدة أربعة أيام بسعر فائدة نسبته 1,17 في المائة، فيما تهم العملية الثالثة توظيف مبلغ 600 مليون درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة نسبته 1,1 في المائة.