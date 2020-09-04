أزيلال تسجل 0 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة و إجمالي المصابين استقر في 558 حالة مؤكدة!

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، مساء أمس الخميس، أنه تم تسجيل 0 حالة إصابة بفيوروس كورونا في إقليم أزيلال، خلال 24 ساعة الماضية، حيث ستقر إجمالي الحلات المؤكدة في 558 حالة.

وأشارت المديرية نفسها أن إقليم أزيلال لم يسجل أية حالة شفاء، خلال الساعات الماضية، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 178 حالة، لاتزال تتلقى العلاج من فيروس كوفيد-19، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 378 حالة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جهة بني ملال – خنيفرة سجلت، أمس، 138 حالة شفاء جديدة، توزعت 80 حالة في خريبكة، و34 حالة في بني ملال، و14 حالة في خنيفرة، و10 حالات في الفقيه بن صالح، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في الجهة إلى 2238 حالة.

وكان إقليم أزيلال قد شهد، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ سجل، منذ الأحد الماضي، 80 حالة مؤكدة، ما رفع إجمالي الماصبين بالجائحة إلى 558 حالة، فيما 12392 استبعدت، بعد تحاليل مخبرية سلبية.

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