المكتب الوطني للكهرباء يعلن إتمام إصلاح خط الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا بعد شهر من اكتشاف عطل فيه

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الجمعة، إتمام أشغال إصلاح الخط الاحتياطي، رقم 4 للربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، بمعية “ريد إليكتريكا الإسبانية”، وذلك بعد حدوث تسرب طفيف للزيت العازل، القابل للتحلل يوم 30 يوليوز الماضي.

وأوضح المكتب ذاته، في بلاغ له، أنه فور وقوع التسرب، عبأ كل من المغرب، وإسبانيا جميع الموارد التقنية، والبشرية، اللازمة لمباشرة أشغال الإصلاح، مع مراعاة عمق نقطة التسرب (حوالي 200 متر)، وهو المعطى، الذي شكل تحديا كبيرا خلال القيام بهذه الأشغال.

وأضاف المتحدث نفسه أن إعادة تشغيل الربط الكهربائي بين المغرب، وإسبانيا تمت بعد بضع ساعات من التوقف، وهو أمر كان ضروريا لأسباب تتعلق بضمان السلامة أثناء أشغال الإصلاح، مبرزا أن هذا التوقف لم يكن له أي تأثير سلبي في إدارة أنظمة الكهرباء المغربية، والإسبانية.

يذكر أن الربط الكهربائي بين المغرب، وإسبانيا، الذي تبلغ قدرة العبور به 2 × 700 ميغاواط، والذي هو عمل مشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و”ريد إليكتريكا الإسبانية”، يتكون من خطين كهربائيين من جهد 400 كيلوفولط، تم تشغيلهما على التوالي عامي 1997 و2006 ، ويتشكلان بدورهما من سبعة أسلاك كهربائية (ثلاثة أسلاك عن كل خط، بالإضافة إلى الخط الاحتياطي ) تربط بين محطة “فرديوة” في المغرب، ومحطة “طريفة” في إسبانيا.