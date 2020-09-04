العثور على سيدة وُجدت مشنوقة بمنزلها جنوب نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، العثور على سيدة (51 عاما) وجدت مشنوقة في منزلها، جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلّة.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن "الشرطة تلقت بلاغا عن وجود سيدة مشنوقة في منزلها وعلى الفور تحركت طواقم التحقيق والنيابة العامة والطبيب الشرعي للمكان، وباشروا إجراءات الكشف والمعاينة".
وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس للتشريح، للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة.
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