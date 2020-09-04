شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خروقات جوية مكثفة للطيران الإستطلاعي الإسرائيلي لسيادة الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:36 مساءً, 4 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
عاود الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 12 خرقًا جويًا من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، إضافة إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.
وأشار البيان إلى أنه تابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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