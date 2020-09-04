واشنطن: عقوبات جديدة على شركات ساعدت إيران على تصدير نفط وبتروكيماويات

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على 11 شركة أجنبية واتهمتها بتسهيل تصدير إيران للنفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات بما يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت العقوبات على ست شركات مقرها إيران والإمارات والصين لأنها ساعدت على تمكين شحن وبيع بتروكيماويات إيرانية ودعمت شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، ومقرها هونج كونج، التي أدرجت واشنطن اسمها على قائمة سوداء.

كما قالت وزارة الخارجية في بيان إنها فرضت أيضا عقوبات على خمس كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران. كما شملت عقوباتها ثلاثة أفراد من الإدارة التنفيذية في الشركات المدرجة على القائمة السوداء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان منفصل إن "إجراءاتنا اليوم تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يحتاجها لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار".

وتعني الخطوة تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لمن شملتهم العقوبات وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

Advertisements

واستهدفت الخطوة شركة زاجروس الإيرانية للبتروكيماويات والتي قالت وزارة الخزانة إنها اتفقت على بيع مئات الآلاف من الأطنان من البتروكيماويات الإيرانية لتريليانس هذا العام.

وتعرضت تريليانس، وهي شركة للوساطة مقرها هونج كونج، لعقوبات في يناير كانون الثاني بسبب اتهامات أنها أمرت بتحويل ما يوازي ملايين الدولارات لشركة النفط الوطنية الإيرانية كمدفوعات لبتروكيماويات إيرانية ونفط خام ومنتجات بترولية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويله للإرهاب وأجندته التي تهدف لزعزعة الاستقرار في الخارج".