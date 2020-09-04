منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاحات كوفيد-19 على نطاق واسع قبل منتصف 2021

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وأضافت المتحدثة مارجريت هاريس للصحفيين في إفادة في جنيف "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

وقالت "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن" في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعداد لتوزيع لقاح محتمل لوباء كوفيد-19 بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وعقدت شركة "ماكسون كورب" في دالاس اتفاقاً مع الحكومة الفدرالية وستطلب تصاريح لإنشاء مراكز توزيع عندما يصبح اللقاح متوافراً.

وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الاميركية لمكافحة الامراض والوقاية منها (سي دي سي) في خطاب للولايات بتاريخ 27 آب/أغسطس "يمثل الوقت العادي المطلوب للحصول على هذه التصاريح عائقاً كبيراً أمام نجاح برنامج الصحة العامة العاجل هذا".

وأضاف "تطلب سي دي سي بشكل عاجل مساعدتكم في تسريع الطلبات لإنشاء مرافق التوزيع هذه".

وطلب ريدفيلد من الولايات النظر في إمكانية التنازل عن المتطلبات التي من شأنها "منع هذه المنشآت من العمل بكامل طاقتها بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وزودت مراكز مكافحة الأمراض الولايات بوثائق تقدم تفاصيل خطة توزيع اللقاح، موضحة أنها إما ستتم الموافقة عليها كلقاحات مرخصة أو بموجب تصريح استخدام في حالات الطوارئ.

