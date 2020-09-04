اليابان تتأهب لمواجهة إعصار غير مسبوق

وحث خبير الأرصاد الجوية، يوشيهيسا ناكموتو، في مؤتمر صحفي بثته محطات التلفزيون، المواطنين المقيمين في مسار الإعصار باتخاذ التدابير وتأمين مخزون إضافي من المياه والغذاء والاحتياجات الأخرى الضرورية.
ووفقا للبيانات، فإن الإعصار "إله البحر" يتحرك شمالا فوق المحيط الهادئ بسرعة تصل إلى 15 كيلو مترا في الساعة، ويتوقع أن تبلغ سرعة رياحه 198 كيلو مترا في الساعة يوم الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، إن الحكومة تشكل فريق استجابة للكارثة وحث المواطنين على اتخاذ التدابير الاحترازية "لحماية ارواحكم".
وأوضح أن المياه يجري تصريفها من 9 سدود في ناغازاكي وكاغوشيما وأقاليم أخرى جنوب غربي البلاد لتقليل خطر الفيضان.
يشار إلى أن إعصار "ميساك" ضرب المنطقة في وقت سابق من الأسبوع، وأسفر عن إصابة العشرات وقطع خطوط الطاقة عن آلاف المنازل وتسبب في أضرار أخرى.
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