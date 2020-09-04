الصحة تعلن تسجيل 5036 اصابة جديدة بفيروس كورنا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 23802) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1694285)".وأوضحت الوزارة، أنه تم "تسجيل (3611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 526بغداد / الكرخ 360مدينة الطب 97النجف الأشرف 222السليمانية 101أربيل 222كربلاء 233كركوك 219ديالى 133واسط 53البصرة 414ميسان 148بابل 64الديوانية 124ذي قار 210الأنبار 35المثنى 176نينوى 120صلاح الدين 154".

وتابعت، "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 5036 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 517

بغداد الكرخ 855

مدينة الطب 269

النجف 178

السليمانية 164

أربيل 160

دهوك 273

كربلاء 243

كركوك 180

ديالى 85

واسط 366

البصرة 349

ميسان 160

بابل 90

الديوانية 239

ذي قار 245

الأنبار 31

المثنى 181

نينوى 315

صلاح الدين 136".

ونوهت الى أن "الوفيات 84 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 2

النجف 3

السليمانية 16

أربيل 6

دهوك 3

كربلاء 2

كركوك 5

ديالى 1

واسط 7

البصرة 6

ميسان 2

بابل 3

الديوانية 6

ذي قار 5

المثنى 2

نينوى 8".

واشارت الى أن "مجموع الشفاء : 191368 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

مجموع الأصابات : 252075

الحالات الكلية تحت العلاج : 53348

الراقدون في العناية المركزة: 495

مجموع الوفيات: 7359".