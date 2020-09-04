أعلن محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني، اليوم الجمعة، عن الاتفاق مع وزارة الموارد المائية للإسراع في إكمال تحويل قناة البدعة المائية إلى قناة انبوبية مغلقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر العيداني: اتفقنا مع وزير الموارد المائية الإسراع بإكمال تحويل قناة البدعة إلى انبوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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