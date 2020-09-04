القبض على ثلاثة 'ارهابيين' شاركوا بـ'سبي' الايزيديات في نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة "ارهابيين" شاركوا في "سبي" الايزيديات في نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 ارهاب كونهم مقاتلين بما يسمى ديوان الجند التابع لولاية الجزيرة ابان سيطرة عصابات داعش على المحافظة".



واضافت، "قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمشاركتهم في ثمانية معارك ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير علاوة على قتل المواطنين وسبي النساء الايزيديات في قضاء سنجار، اذ تم احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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