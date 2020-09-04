جريمة غامضة تهز المانيا.. أم تقتل 5 من أطفالها وتقفز أمام قطار

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها (27 عاما) قتلت خمسة من أطفالها، وتركت المنزل مع طفل آخر.

وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.



كما أضافت أن الأم حاولت الانتحار، حيث قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن بعد ظهر اليوم ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة ووضعت تحت حراسة مشددة.

وقالت إن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما وهو الآن في منزل جدته.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الشرطة شتيفان فايند لصحيفة "بيلد" بأنه "لا يمكن تحديد الدافع بعد، وأنه يجب استجواب الوالدة قبل ذلك".

كما رفض الكشف عن طريق قتل الاطفال وقال بأن التحقيقات ما زالت مستمرة.

