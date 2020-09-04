عبّر الصحافي الفرنسي، جورج مالبرونو، عن انفعال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تغريدات قام بإعادة نشرها في "تويتر" على خلفية مقاله بشأن العقوبات على المسؤولين اللبنانيين.
وعلى حسابه في "تويتر"، نشر مالبرونو، الكاتب في صحيفة "لوفيغارو"، تغريدات مؤيدة له ومتضامنة معه، في طريقة غير مباشرة، معبرا عن مهنيته وتفانيه في عمله كصحافي.
ومن بين التعليقات التي تلقاها مالبرونو أنه "صحافي يقوم بواجبه" وأنه "خاطر بحياته".
وبثت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو يوبخ الصحفي بجريدة "لو فيغارو" جوروج مالبرونو بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله في آب، أثناء زيارة ماكرون لبيروت.
ومن بين التعليقات التي تلقاها مالبرونو أنه "صحافي يقوم بواجبه" وأنه "خاطر بحياته".
وبثت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو يوبخ الصحفي بجريدة "لو فيغارو" جوروج مالبرونو بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله في آب، أثناء زيارة ماكرون لبيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توبيخه.. صحفي فرنسي يرد على ماكرون بطريقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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