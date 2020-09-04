بعد توبيخه.. صحفي فرنسي يرد على ماكرون بطريقته

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر مالبرونو، الكاتب في صحيفة "لوفيغارو"، تغريدات مؤيدة له ومتضامنة معه، في طريقة غير مباشرة، معبرا عن مهنيته وتفانيه في عمله كصحافي.

ومن بين التعليقات التي تلقاها مالبرونو أنه "صحافي يقوم بواجبه" وأنه "خاطر بحياته".



وبثت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو يوبخ الصحفي بجريدة "لو فيغارو" جوروج مالبرونو بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله في آب، أثناء زيارة ماكرون لبيروت.