شكرا لقرائتكم والد ميسي يعلن رغبة الأرجنتيني في بيان رسمي.. والرابطة ترد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف خورخي والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يحق للاعب إنهاء عقده قبل نهاية موسم 2019-2020، وأن قيمة العقد تلغى في حال قرر ميسي المغادرة مع نهاية الموسم.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، نفى وجود الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو في عقد نجم الفريق الكاتالوني. وأضاف البيان: لا نعرف ما هو العقد الذي اطلعت عليه رابطة الدوري الإسباني، معتبرا أن "الليغا" ارتكبت خطأ عند مراجعة عقد اللاعب.

واعتبرت التقارير الصحافية الإسبانية أن بيان محامي اللاعب يوضح أن ميسي يمكنه المغادرة مجانا، مما يؤكد أن صاحب الـ "33 عاما" سوف يغادر هذا الموسم وأنه ما زال يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، في وقت أشارت فيه تقارير صحافية قبل البيان إلى أن ميسي سيعلن بشكل رسمي استمراره مع برشلونة إلى نهاية الموسم المقبل.

وردت الرابطة على البيان في وقت لاحق، وقالت: الشرط الجزائي ما زال قائما، ولا يمكن لميسي المغادرة مجانا.