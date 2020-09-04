شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف إصابة إعلام الإخوان بالجنون من حجم العمران فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، إن إعلام الجماعة الإرهابية أصيب خلال الفترة الأخيرة بالجنون من حجم العمران والبناء في مصر وكم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالإحباط جراء ما يتم من مشروعات قومية بمئات المليارات على الأراضى المصرية من دولة في العهد القريب كانت تعانى، ولكنها في ظل قيادة حكيمة وواعية استطاعت أن تنهض وتقف على قدميها وتواصل البناء في الوقت التي تُحارب من الخارج والداخل".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد دولة في العالم تمر بنفس الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية وتقوم ببناء وحدات إسكان ومنحها للمواطنين دون مقابل، كما أن هذه الوحدات تتمتع بأعلى بنية تحتية وشبكة خدمات ومرافق، وأن هناك 240 ألف وحدة سكنية حجم الوحدات خلال الفترة الأخيرة بمثابة سكن مجانى، وكل هذه الإنجازات تسببت في إحباط الإرهابية وأنصارها.

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ولفت عضو البرلمان، إلى أن قنوات الإرهابية بعد كم الإنجازات وأننا نتحدث بالأرقام وما تم تنفيذه على الأرض من مشروعات وليس ما سيكون، ولكن ما تم، مما تسبب في حالة هستيرية لهذه الجماعة، وتقوم بنشر الشائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة، من خلال التشكيك في كل هذه المشروعات القومية، متابعا:" أُحبطت آمال وأحلام الإخوان بسبب العمران في مصر ولجأوا للأكاذيب والشائعات".