شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يؤكد فبركة تقارير قنوات الإرهابية وخبث أهداف الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن الفترة الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة ومشروعات قومية في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر تسبب في حالة من الجنون لجماعة الإخوان الإرهابية، فبدأت من خلال إعلامها المسموم الذى يقوم بدور مشبوه في بث أخبار وشائعات وتقارير مغلوطة، الهدف منها تشويه كم هذه المشروعات والإنجازات.

وأوضح العقاد، أن هذه القنوات ومنها الجزيرة تعتمد على صناعة تقارير باحترافية كبيرة في الكذب والتضليل، سواء من خلال صورة بزاوية محددة، أو كلام يتم قصه لوضعه في إطار يخدم أهدافهم الخبيثة، وفي بعض الأحيان يتم الاستعانة ببعض الأشخاص المنتمين إليهم وتصويرهم بآليات معينة لتتماشى مع السياق الخاص بهم وفي إطار أجنداتهم الخاصة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية من خلال قنواتها المشبوهة يهدف لتشويه الصورة العامة وفى نفس الوقت محاولة يائسة منهم للعودة للشارع مرة أخرى بعدما لفظهم الجميع دون رجعة، فلم يعد أمامهم سوى هذه الشاشات الخبيثة، ولكن وعى الشارع المصرى سيكون بالمرصاد لكل ما تقوم به هذه الجماعات من أعمال كذب وشائعات.

وحذر عضو البرلمان، من الانسياق خلف هذه التقارير الكاذبة والأخبار المغلوطة والشائعات التي تروج لها ليل نهار، خاصة وأن جميع المعلومات بشأن المشروعات القومية والإنجازات متاحة للجميع وفي حال ترددت بعض الشائعات يتم على الفور الرد على مثل هذه الشائعة، مما يتطلب تحرى الدقة في كافة الأخبار التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل.

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