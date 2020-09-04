شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تكشف كيف تزرع قناة الجزيرة بذور الفتنة وتصنع التقاير المفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن الجزيرة وقنوات الإخوان فقدوا مصداقيتهم فى مصر منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن ما تقوم به حاليا هي محاولات مستميتة لبث الفتنة وإدعاء الأكاذيب، منوهة إلى أن هذه القنوات مأجورة وتستهدف تنفيذ أجندات معادية لمصر مترجمة فيما يستهدفه تنظيم الحمدين من ضرب الفتنة فى مصر، فهي تعمل ضد مصلحة الدولة ولا تستهدف فى ذلك أغراض نظيفه لصالح المواطن فهم لا يخدمون إلا أنفسهم.

وشددت أنه لابد من البحث فى وضع آليات للتصدي قانونيا لما تروجه الجماعة من أكاذيب.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إذاعة قناة الجزيرة فيديوهات مفبركة عن مصر وعن شخصيات مؤثرة بها يؤكد لما لا يدعي مجال للشك نيتها الخبيثة في تصدير حالة غير حقيقية عن الوضع للمواطنين ومحاولة إضعاف الروح المعنوية لديهم.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن الشعب أصبح على وعى وإدراك كامل بأن قناة الجزيرة القطرية تواصل ممارساتها الإعلامية القذرة مع قوى كارهة للإضرار بالشعب المصري و العربى وهى أحد الوسائل المستخدمة فى التعبئة ضد العالم العربى وإثارة الفتن داخل دول الشرق الأوسط، مؤكدة أن قناة "الخنزيرة" القطرية أصبحت أهدافها الخبيثة وأنها تعمل مع قوى خارجية لتدمير الأمة العربية، ولذلك كان لمصر وإعلامها الوطنى دورا فى كشف الأهداف الخبيثة مما سيفشل جميع محاولاتها فى إثارة الفتن والفوضى داخل المجتمع المصرى.