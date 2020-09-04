محافظ الوادي الجديد يوجه بتوفير 5 آلاف لتر سولار لمحارق النفايات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد-محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بحصر جميع احتياجات مستشفى الداخلة العام من مستلزمات وأدوية لتقوم المحافظة بتدبيرها، والإبلاغ الفوري بأرصدة هذه المستلزمات وعدم انتظار نفادها.

جاء ذلك خلال تفقده للمستشفى صباح اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور نبيل حنفي، رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

كما قرر دعم قطاع الصحة بـ5 آلاف لتر سولار لحرق النفايات لحين وصول دعم الوزارة وذلك للتخلص الآمن منها والحفاظ على صحة المواطنين، وشدد على صرف مستحقات العاملين كاملة وعدم المساس بأي أجور يتقاضونها، تقديرًا لجهودهم ودورهم البارز في خدمة هذا القطاع الحيوي.